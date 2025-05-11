Galatasaray kontrolü alıyor, pozisyonlar yaratıyor, Osimhen bütün takımı ateşliyor, bu sefer de duran toptan Abdülkerim ile golü buluyor. Ardından yine garip şeyler oluyor.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan genel olarak iyiydi ama VAR protokolüne kesinlikle aykırı bir olay yaşandı. Muslera ceza alanı çizgisi hemen üstünde ya da dışında Visca'yı düşürdü. VAR, hakemi çağırdı. İlk tuhaflık şu; ofsayt varsa VAR, hakeme davet yapmaz, hakem kulaklığa gelen bilgiyle ofsayt diye golü iptal eder.