Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zaferin adı bu kez Yunanistan’da yazılacak. Galatasaray, Final Four'da gösterdiği etkileyici performansın ardından finale yükselerek dev kupaya sadece bir galibiyet uzaklıkta. Sarı-kırmızılılar, son engel olan Unicaja Malaga karşısında sahaya mutlak zafer hedefiyle çıkıyor. Yarı finalde güçlü rakibi Tenerife’yi etkili bir oyunla saf dışı bırakan Galatasaray’da gözler artık finalde. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde sahada bütün enerjisiyle mücadele eden takım, hem savunmada hem hücumda disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor. Taraftar desteğini arkasında hisseden Aslan, bu büyük karşılaşmayı kazanarak kupayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Unicaja Malaga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbolun nabzı bu kez Yunanistan'da atıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, kupaya uzanmak için Unicaja Malaga ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Final Four'da Tenerife'yi 90-80'lik net bir skorla geçerek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, tarihi başarıya sadece bir adım uzaklıkta. Yakup Sekizkök önderliğinde parkede bütün gücünü ortaya koyan Galatasaray, şimdi gözünü final zaferine dikti. İspanyol temsilcisi ise yarı finalde ev sahibi AEK'yi 71-65 mağlup ederek Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Tecrübeli oyuncu kadrosu ve oyun disiplinleriyle tanınan Malaga, temsilcimize karşı parkede galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray-Unicaja Malaga maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak Galatasaray-Unicaja Malaga maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak Galatasaray-Unicaja Malaga maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI CANLI İZLE

SARI-KIRMIZILAR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Tenerife ve Malaga gibi takımları mağlup ederek yenilmezlik serilerine son vermeyi başardı. İlk olarak Unicaja Malaga'yı son 16 turunda 86-84 mağlup eden sarı-kırmızılılar, inal Four'a kalan Tenerife'yi ise yarı finalde 90-80 yenmeyi başardı.

GALATASARAY'DA TEK HEDEF KUPA

Ergin Ataman yönetiminde EuroCup'ı almayı başaran Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Finalde Malaga'yı yenerek kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Yunanistan'da oynanacak maçta basketbol branşındaki ikinci kupasını kazanmayı istiyor.

GALATASARAY İLE MALAGA ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında 5. kez rakip olacak. 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol temsilcisiyle karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden galibiyetle ayrılmasını bildi.

2024-2025 sezonu son 16 turunda da Malaga ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 97-91 kaybederken, evinde karşılaştığı rakibini 86-84 mağlup etti.