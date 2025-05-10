Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Trabzonspor 19 takımı ülkemizi gururlandırdı. Onları tebrik ediyorum."

"Yükselen bir formumuz var ama bunun için de geçen haftalarda artan puan farkı hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmemeli. Bunu antrenmanda söyledik. Bu tür puan farkları rahatlığa yol açabilir."

"Rakibimiz rotasyon yapmış. Rakibimizin en büyük hedefi kupa finali, 4 gün sonra oynanacak. Bizim sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor. Stadyum, zemin, atmosfer çok güzel. Bu oyuna doğru şekilde odaklanırsak başarılı oluruz. Yükselen performansımızı umarım yukarı çekeriz."

"Eren'in ufak bir sakatlığı olmuştu. Hem riske etmek istemedik hem de bir sonraki maç için tutmak istedik. Forvet hattında Alvaro ile başlamıştık geçen hafta, çok iyiydi. Bugün Gabi ile başlayacağız. İyi bir kadromuz var."

"Hedefimiz kazanmak ve önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan etmek. Bunun için çaba sarf etmek."