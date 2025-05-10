Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadelenin 38. dakikasında sarı-kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, adeta kalesinde devleşti. Önce Edin Visca'nın ardından da Batista Mendy'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşlarda başarılı refleksler sergileyen Muslera, art arda iki kritik kurtarışa imza atarak takımını geriye düşme tehlikesinden kurtardı.
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🧤 Fernando Muslera, önce Edin Visca'nın ardından da Batista Mendy'nin vuruşlarında gole izin vermedi! #TSvGS pic.twitter.com/MM63Qnizzn— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 10, 2025