Okan Buruk'tan Arda Turan yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki İkas Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Bizim için her maç çok önemli. Rakibimizi kazansa da kazanmasa da aynı psikoloji ile sahaya çıkıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Rakibimiz hedefleri olan, Avrupa için yarışan bir takım. Arda Hoca, iyi ve başarılı gidiyor. Eyüpspor'un bir hedefi var. Bu hedef için ellerinden geleni yapacaklar. Onların da planları olacak. Bizim de planlarımız var. Yükselen bir formumuz var. Bu formumuzu daha yukarıya çekmek için kazanmak zorundayız. Kazanmak için oynayacağız.

"GÜZEL BİR ZEMİN VAR"

"Rakibimizin iyi oyuncuları olduğunu ve hedefini biliyoruz. O yüzden çok ciddi konsantrasyonla oynamalıyız. Stadyum atmosferi mükemmel olmasa da güzel bir zemine sahip. Biraz rüzgarlı hava. Onun dışında oyunu etkileyecek bir şey yok. Önemseyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Başlayacak 11 var, devam edecek oyuncular var, çok önemli oyunculara sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Bunu en iyi şekilde kullanıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

"ARDA HOCA İYİ GİDİYOR"

"Rakibimiz hedefleri olan, Avrupa için yarışan bir takım. Arda Hoca, iyi ve başarılı gidiyor. Eyüpspor'un bir hedefi var. Bu hedef için ellerinden geleni yapacaklar. Onların da planları olacak. Bizim de planlarımız var. Yükselen bir formumuz var. Bu formumuzu daha yukarıya çekmek için kazanmak zorundayız. Kazanmak için oynayacağız.

"ÇOK CİDDİ KONSANTRASYONLA OYNAMALIYIZ"

"Rakibimizin iyi oyuncuları olduğunu ve hedefini biliyoruz. O yüzden çok ciddi konsantrasyonla oynamalıyız. Stadyum atmosferi mükemmel olmasa da güzel bir zemine sahip. Biraz rüzgarlı hava. Onun dışında oyunu etkileyecek bir şey yok. Önemseyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Başlayacak 11 var, devam edecek oyuncular var, çok önemli oyunculara sahibiz. Çok önemli oyuncularımız var. Bunu en iyi şekilde kullanıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."