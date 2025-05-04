Spor yazarları Galatasaray-Net Global Sivasspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Net Global Sivasspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2025- 08:53