Spor yazarları Galatasaray-Net Global Sivasspor maçını değerlendirdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray-Net Global Sivasspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaraylı oyuncular coşkulu oyunu yeniden kazandılar. O derbi galibiyeti başta Okan Buruk olmak üzere camiayı, taraftarları ve futbolcuları şampiyon olma konusunda motive etti.
Sivas karşısında da oyunun tümüne hakim, topun patronu olan, sürekli hücumu düşünen ve müthiş pozisyonlar üreten bir Galatasaray izledik. Sivas gibi kapanan takımları açmanın tek şifresi, golü erken bulmaktı. 9. dakikada Torreira'nın takipçiliğiyle attığı gol, Galatasaray'ın gövdeli galibiyetinin kapısını açtı.
Toplam 22 dakika içerisinde Galatasaray, Sivas kalesine gol olup yağdı. Özellikle Osimhen'in attığı 2. gol haftanın en güzel golüne aday olacaktır. Hikâyesine baktığımızda faulü Osimhen aldı, ortayı Sallai yaptı. Osimhen, kontrolvuruş şeklinde topu köşeye bıraktı. Özellikle sakatlanıncaya kadar Eren'in çalışkanlığı göz doldurdu. Sallai, hem hücumda hem de savunmada başarıydı. Yunus kanat oyuncusu olmasına rağmen orta alana gelip bir maestro gibi pas dağıtımını sağladı.
Maçtan önce taraftarlara projeler tanıtıldı. Bakan Dursun Özbek, inanılmaz işlere imza atacak. Ama yeni sezon için bir daha söylüyorum, Osimhen Galatasaray'da devam etmeli. Okan Buruk'un Lemina'ya özgürlük vermesi, Sanchez, Abdülkerim ikilisinin de daha rahat oynamasını sağladı. Çünkü Lemina savunmanın önünden topu alıyor. Orta alandan kanatlara ve dikine gerektiğinde etkili paslar atıyor. Lemina'nın varlığı Torreira'nın içindeki golcülüğün de dışarı çıkması sağladı.
MUSTAFA ÇULCU - DİYECEK SÖZÜM YOK
Ozan Ergün kendisine verilen şansı olumlu kullanan ve kumaşı olan bir hakem. Maçın başında Abdülkerim-Manaj didişmesinde gösterdiği reaksiyon ve sözlü ikaz çok yerindeydi. Ancak Osimhen'in topuğuna basan limitli temas-kontrolsüz harekette Camara'ya mutlaka sarı kart göstermeliydi, göstermedi! İlginçtir... 33. dakikada 4 kez faul, 6 kez başlama vuruş düdüğü çaldı.
İlk yarı biterken Efkan'ın Sanchez'e hareketinde artık sözlü ikaz olmaz! Efkan'a net sarı kart çıkmalıydı. Ama sözlü ikazla geçiştirdi, olmadı! Manaj'ın öfke ve davranışlarını pozisyon takibinde olan hakem kaçırabilir lakin yardımcıların ve 4. hakemin duyarlı ve takipçi olması gerekir. Seyirciyi kabul edilemez tahrik edici davranışlar mutlak disipline edilmeli.
Ligin ilk yarısında oynanan maçın hikayesi var çünkü! Osimhen'in 48'de attığı gol açık ofsayt ama yardımcı Çağlar Uyarcan geride kalınca pozisyonu kaçırdı. VAR'dan gelen iptal doğru. Mertens'e çıkardığı sarı kart "Mertens aldatır ön yargısı" ile gereksiz bir karttı. Disiplin yorumlarında sıkıntı var, gözden geçirmeli. Son dakikalarda Barış Alper'in ortasında Camara'nın koluna gelen çok kısa mesafeden beklenmedik top ve Torreira kaleci pozisyonunda devam kararları doğru. Penaltı olmaz.
88'de Sivasspor golünde hakem, 2 nolu yardımcı ve VAR açık oturum yaptılar. Önce VAR'dan golü verdiler sonra VAR çağırdı, OFR'den izledi ve gol iptal... Galatasaray lehine faul ile başladılar. Alıştık kalitesiz, standart dışı uygulamalara... Diyecek sözüm yok.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 25. ŞAMPİYONLUK YÜKLENİYOR...
Rams Park yine sarı-kırmızı renklerin hakim olduğu devasa bir çiçek bahçesi gibiydi. Dünyanın en güzel tribün manzaralarından biri ve coşkusu vardı yine Rams Park'ta... Galatasaray taraftarı, maçı iliklerine kadar yaşıyor. Yeri geliyor Muslera, Torreira, Osimhen oluyorlar. Takıma oksijen taşıyorlar. Galatasaray'ı ateşliyorlar, coşturuyorlar, yüreklendiriyorlar. Galatasaray futbol takımının arkasında dağ gibi duruyorlar...
Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezonki en rahat maçını oynadı. Art arda gelen gollerle daha ilk yarıda 3 puanı cebine koydu sarı-kırmızılılar. Hem de hiç yorulmadan, yıpranmadan, adeta bir idman maçı oynar gibi... Galatasaray; 'Mayıslar bizimdir' mottosu ile ligin son bölümüne bir uzay mekiği gibi, bir futbol makinesi gibi giriyor. Son üç sezondur aynı filmi izliyoruz. Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğuna koşuyor. Artık matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edeceği günü bekliyor sarı-kırmızılılar...
25. şampiyonluk ve 5. yıldız artık yükleniyor. Futbolcular da bu bilinçle öyle yürekli futbol oynuyorlar ki... Adeta yanardağ ordusu gibiler. Yunus Akgün'e bakıyorum, 10 numarada Mertens'i aratmayan bir performans! Osimhen, Sivasspor maçıyla birlikte kendisini sollayan bir uzay golcüsü oldu. Napoli'yi şampiyon yaptığı sezonda 31 gol atmıştı. Osimhen. Dün peş peşe attığı gollerle kariyer rekorunu kırdı. Ligde 24'e toplamda 33 gole ulaştı Osimhen! Barış Alper, Galatasaray'ın cesur yüreği. Dün yine büyük işler yaptı.
Maça müthiş başlayan, sarı kırmızılı formayı giydiği günden beri muazzam oynayan Eren Elmalı'nın sakatlanması büyük şanssızlık Galatasaray için... Torreira son maçların gizli golcüsü. İçine Ronaldo kaçmış gibi bir Torreira izliyoruz son haftalarda. Ligde 4., toplamda 5. golünü attı Torreira. Okan hoca, gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisini düşünerek, kart sınırındaki Davinson Sanchez ve Osimhen'i 70'te kenara aldı. Galatasaray, Sivasspor engelini çok kolay geçerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray'ın önünde 4 maçı kaldı ligde... Ben şimdiden 'Galatasaray şampi..' diyorum!
Not: Maçın son anlarında Sivasspor, Koita ile golü buldu. Yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR'daki Polonyalı hakem Pawel Malec, uzun süre pozisyonu çözmeye çalıştı. Bir ara Ozan Ergün orta noktayı gösterdi. VAR uyarısı ile kararından döndü. Sonra VAR'dan hakem Ozan Ergün'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonda Mertens'e yapılan faul sonunda tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.