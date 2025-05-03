Galatasaray, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lucas Torreira, 15. ile 31. dakikalarda Victor Osimhen ve 21. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Net Global Sivasspor'un tek golü ise 33. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 83 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirvedeki en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 8'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Net Global Sivasspor ise 34 puanda kaldı ve 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Net Global Sivasspor ise sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak.

SALLAI SAĞ BEK OYNADI

Teknik direktör Okan Buruk, Macar hücum oyuncusu Roland Sallai'yi sağ bek oynattı.

Tecrübeli teknik adam, kadroda sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan ve Przemyslaw Frankowski'yi yedek oturturken Elias Jelert'i ise kadroya almadı.

Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda hücum orijinli olan ancak savunmanın iki kanadında da oynayabilen Sallai'yi görevlendirdi.

MORATA 5 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol yıldızı Alvaro Morata, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisine 11 başlayan Morata, sonrasındaki 3 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'e giremedi.

BARIŞ ALPER, 2 MAÇ SONRA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra formasına kavuştu.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında kırmızı kart, Süper Lig'de oynadığı ikas Eyüpspor mücadelesinde ise sarı kart cezası nedeniyle süre alamadı.

Barış Alper, iki maçlık aranın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11'de mücadele etti.

YUNUS AKGÜN'E 100. MAÇ PLAKETİ

Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Yunus Akgün'e plaket verildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapılan maçta "Dalya" diyen Yunus'a müsabaka öncesinde başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.

GALATASARAY FUZUL TARAFTARI SELAMLARI

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, RAMS Park'a çıktı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, çifte kupayla taraftarı selamladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, başantrenör Sedat İncesu'ya plaket verdi.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.