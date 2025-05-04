GALATASARAY HABERİ | Osimhen için transfer açıklaması! Oynamak istediği takım...
Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı ilk andan itibaren fark yaratan Victor Osimhen, attığı gollerle adeta kulüp tarihine damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekibe kısa sürede büyük katkı sağlayan Nijeryalı golcünün sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı ise büyük merak konusu. Bu belirsizlik sürerken İtalyan gazeteci Riccardo Catapano'dan dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 04.05.2025- 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025- 11:53