Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında kritik bir yenilgi aldı.
Böylelikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 8'e çıkmış oldu. İşte Trendyol Süper Lig'in bitmesine 4 maç kala her iki takımın da oynayacağı karşılaşmalar...
GALATASARAY - 83 PUAN
TRABZONSPOR (D)
BELLONA KAYSERİSPOR (E)
GÖZTEPE (D)
RAM BAŞAKŞEHİR (E)
FENERBAHÇE - 75 PUAN
RAMS BAŞAKŞEHİR (D)
İKAS EYÜPSPOR (E)
ATAKAŞ HATAYSPOR (D)
NOT: Galatasaray kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.