Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında kritik bir mağlubiyet aldı. Böylelikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 8'e çıkmış oldu. İşte her iki takımın da kalan karşılaşmaları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında kritik bir yenilgi aldı.

Böylelikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 8'e çıkmış oldu. İşte Trendyol Süper Lig'in bitmesine 4 maç kala her iki takımın da oynayacağı karşılaşmalar...

GALATASARAY - 83 PUAN

TRABZONSPOR (D)

BELLONA KAYSERİSPOR (E)

GÖZTEPE (D)

RAM BAŞAKŞEHİR (E)

FENERBAHÇE - 75 PUAN

RAMS BAŞAKŞEHİR (D)

İKAS EYÜPSPOR (E)

ATAKAŞ HATAYSPOR (D)

TÜMOSAN KONYASPOR (E)

NOT: Galatasaray kalan 4 maçında 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.