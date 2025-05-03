Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Net Global Sivasspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içinde olan sarı-kırmızılılar, aynı haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde sahadan 3 puanla ayrılarak avantajını artırmak istiyor. Cimbom’un hedefi, zorlu karşılaşmayı kazanıp puan farkını 8’e çıkarmak. 80 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iç sahada kayıpsız ilerliyor. Galatasaray - Net Global Sivasspor mücadelesinin canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Net Global Sivasspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, hem şampiyonluk yolunda avantajını korumak hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği haftada hata yapmamak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla 80 puanla zirvede yer alıyor. Teknik heyet ve taraftarın ortak hedefi ise üst üste üçüncü kez şampiyon olmak ve kulüp tarihinin 5. yıldızını formaya kazımak. Evinde çıktığı maçlarda etkili oynayan Cimbom, Sivasspor karşısında da 3 puan alarak farkı açmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj

GALATASARAY-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Galatasaray-Net Global Sivasspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

GALATASARAY-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'taki Galatasaray-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

LUCAS TORREIRA DURDURULAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.

Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek. İşte, Lucas Torreira istatistikleri:

ASLAN EVİNDE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefliyor. Ligde 80 puanla zirvede yer alan Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Evinde oynadığı maçta Sivasspor karşısında kazanmayı hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkartmayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN'DEN KARİYER REKORU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı. Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

3 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara da sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında cezalı olacak.

CİMBOM'DAN İÇ SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden Cimbom, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGDE EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören Cimbom bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

GALATASARAY RAMS PARK'TA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. Cimbom söz konusu maçlarda Tümosan Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

CİMBOM'DAN YİĞİDOLAR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 16'sını kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 47 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 18 gol atabildi.

GALATASARAY SİVASSPOR'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. Cimbom söz konusu maçlarda 14 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

KIRMIZI-BEYAZLILAR 5 PUAN TOPLADI

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u konuk ettiği son 4 maçta 5 puan yitirdi. Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan "Cimbom", sonrasındaki iki iç saha müsabakasında birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Bu süreçte 5 puan bırakan Galatasaray, daha sonraki 2 müsabakayı kazanmasını bildi.

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2023-2024 sezonunda sahasında 6-1'lik skorla elde etti. Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

OKAN BURUK İLE RIZA ÇALIMBAY 12. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Galatasaray, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Çalımbay ise Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'un başındaydı. Okan Buruk'un ekipleri 5 kez kazanırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 1 defa sahadan galip ayrıldı. 5 maç da berabere sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses oldu.

Galatasaray-Sivasspor maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec yer aldı. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev yapıyor.

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