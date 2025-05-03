Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Sarı kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen, maçın 15. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Böylelikle Osimhen tüm kulvarda 32. golünü atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Net Global Sivasspor'u konuk etti.

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, mücadelenin 15. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Böylelikle Osimhen tüm kulvarda 32. golünü atarak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırmış ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşımıştı.