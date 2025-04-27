Galatasaray kritik virajda! İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, bugün İkas Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmadan hedefe ulaşmak istiyor. İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2025- 06:41