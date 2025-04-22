GALATASARAY HABERİ: Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Bu transfer yeni sezona damga vurur

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adım adım 25. şampiyonluğuna giden sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Bu doğrultuda Cimbom'un, Barcelona forması giyen yıldız kanat oyuncusu için devreye girdiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 08:57