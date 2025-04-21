Galatasaray'da Alvaro Morata şoku!
Icardi İstanbul'a dönüyor! İşte geliş nedeni
21 Nisan güncel altın fiyatları
Süper Loto çekildi! (20 Nisan)
CANLI SKOR ANASAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! Galatasaray'da Alvaro Morata şoku! 12:39
F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Scout ekibi canlı izledi F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Scout ekibi canlı izledi 12:02
Icardi İstanbul'a dönüyor! İşte geliş nedeni Icardi İstanbul'a dönüyor! İşte geliş nedeni 11:48
Okan Buruk'tan flaş Morata kararı! İşte G.Saray'ın Konyaspor maçı 11'i Okan Buruk'tan flaş Morata kararı! İşte G.Saray'ın Konyaspor maçı 11'i 11:37
F.Bahçe'ye 55 milyon Euro'luk yıldız! Kiralık gelecek F.Bahçe'ye 55 milyon Euro'luk yıldız! Kiralık gelecek 11:17
Yapay zeka şampiyonluk tahminini güncelledi! Yapay zeka şampiyonluk tahminini güncelledi! 10:34
Daha Eski
Sadettin Saran’dan başkanlık açıklaması! Sadettin Saran’dan başkanlık açıklaması! 09:59
F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden! F.Bahçe'de tam 12 ayrılık birden! 09:42
Ahmet Çakar'dan şok F.Bahçe yorumu! Ahmet Çakar'dan şok F.Bahçe yorumu! 09:17
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! 09:02
Maç sonu olay Mourinho sözleri! Maç sonu olay Mourinho sözleri! 08:51
Uğurcan Çakır gözünü rekora dikti! Uğurcan Çakır gözünü rekora dikti! 01:06