Okan Buruk'tan flaş Mertens kararı! İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı 11'i
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Cimbom kritik karşılaşmayı kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Öte yandan sarı kırmızılıların zorlu mücadele öncesi muhtemel 11'i netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.04.2025- 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025- 12:42