TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Joao Felix bombası! Transfer için harekete geçildi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, bonservisi Chelsea'ye ait olan ve bu sezon kiralık olarak Milan forması giyen Joao Felix'i transfer listesine aldığı iddia edilmişti. İspanyol basını, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı ekibe olası transferiyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 12:35