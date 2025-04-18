Galatasaray-Bodrum FK TIKLA İZLE | Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki en güçlü adaylardan biri olan Galatasaray sahasında ligin sürpriz ekiplerinden Sipay Bodrum FK’yı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan ve istikrarlı performansını sürdüren sarı-kırmızılılar, kalan 7 maçın 6’sını kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak sarı kart ceza sınırında bulunan dört oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde bir sonraki maçta takımlarını yalnız bırakacak. Diğer yandan ligin yeni ama dirençli takımlarından Sipay Bodrum FK ise Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde puan ya da puanlar alarak hem moral bulmak hem de üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında nefesler tutuldu, gözler RAMS Park'a çevrildi. Zirve yarışında adım adım hedefe yürüyen Galatasaray, ligin dirençli takımlarından Sipay Bodrum FK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Hem şampiyonluk hem de küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren bu karşılaşmada, her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, sezonun son düzlüğüne girerken avantajla ilerliyor. Galatasaray, kalan 7 maçın 6'sını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek ve taraftarının beklediği 5. yıldızı göğsüne taşıyacak. Geride kalan 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet ile dikkat çeken Cimbom, 74 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor. Öte yandan, ligin yeni ve dikkat çeken ekiplerinden Sipay Bodrum FK, zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Özellikle Jose Morais önderliğinde disiplini elden bırakmayan Bodrum temsilcisi, güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar alarak ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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GALATASARAY-BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

SİPAY BODRUM FK İLE 2. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

KAAN AYHAN BELİRSİZ

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak. Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise maçtan önce belli olacak.

FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.