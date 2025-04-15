Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Süper Lig'den flaş transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'a Süper Lig'den flaş transfer! Bunu kimse beklemiyordu Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun transfer planlamalarına başlayan Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, Net Global Sivasspor'da forma giyen yerli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2025- 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025- 09:21









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Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu mutlu sonla tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.