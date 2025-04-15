Galatasaray'a Süper Lig'den flaş transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonun transfer planlamalarına başlayan Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, Net Global Sivasspor'da forma giyen yerli yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.04.2025- 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025- 09:21