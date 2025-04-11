Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gözler Karadeniz’de olacak. Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Milli ara sonrası sahaya dönecek olan sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek moral depolamıştı. Şimdi ise gözler, Samsun deplasmanında alınacak 3 puanla yeniden ligdeki liderlik koltuğunu sağlamlaştırmakta. Okan Buruk yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray’da, derbi zaferinin ardından ilk 11 tercihi merak konusu. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Reeder Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis önderliğinde sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Reeder Samsunspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Karadeniz temsilcisi Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligdeki ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında alan sarı-kırmızılılar, BAY geçtiği haftanın ardından bu kez hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 3'e inmesi, Galatasaray için bu karşılaşmayı adeta kazanılması gereken bir maça dönüştürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında elde edilen 2-1'lik zaferi lig performansına da yansıtmak ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Taraftarlar ise zorlu Samsun deplasmanında sahaya çıkacak 11'i merakla takip ediyor. Ev sahibi Reeder Samsunspor cephesinde ise farklı bir heyecan hakim. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyen Karadeniz ekibi, ilk 4 hedefi doğrultusunda dev maça sıkı hazırlandı. İç sahadaki avantajını iyi kullanmak isteyen kırmızı-beyazlılar, güçlü rakip karşısında puan ya da puanlar alarak hedefinden sapmak istemiyor. Peki, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Marius

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VICTOR OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son haftalarda artan performansıyla Süper Lig gol krallığı listesinde zirveye yerleşen yıldız futbolcu, son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Kupada sarı-kırmızılıların yarı finale çıkmasında önemli katkıda bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, ligde de şampiyonluk yolunda gol ve asistlerine devam etmeyi amaçlıyor. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

CİMBOM HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'in 30. haftasını BAY olarak geçen ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 3'e düşen Galatasaray, bu hafta Samsunspor'a konuk olacak. Kritik deplasman maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, ezeli rakibiyle olan puan farkını tekrar arttırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla elemesini bilen Galatasaray, ligde de zirve yarışını kazanmayı hedefliyor. 71 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından tekrar 3 puan almanın yollarını arayacak.

KARADENİZ EKİBİ SON 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına engel olamıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son 3 maçını ise kazanamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Samsunspor, Galatasaray ile oynanacak maçı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. 51 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, kritik maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

SAMSUNSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 64. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi.

Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

ASLAN DIŞ SAHADA ZİRVEDE

Bu sezon özellikle deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, sadece Beşiktaş'a boyun eğdi. Hatay ve Kasımpaşa ile de berabere kalan sarı-kırmızılılar 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve topladığı 35 puanla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

DÖRT İSİM SINIRDA

Samunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai kırmızı-beyazlılar ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN