GALATASARAY HABERİ | Juventus Victor Osimhen'e kafayı taktı! İşte Nijeryalı yıldızın transfer şartı
Yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan İtalya'nın köklü kulübü Juventus, kadrosunda radikal değişiklikler planlıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Torino temsilcisi, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'i transfer listesinde ilk sıraya yerleştirdi. İşte Osimhen transferine dair en son gelişmeler…
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Yayın Tarihi: 10.04.2025- 15:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025- 15:02