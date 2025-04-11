Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Reeder Samsunspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Marius

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı.

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Reeder Samsunspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

VICTOR OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Son haftalarda artan performansıyla Süper Lig gol krallığı listesinde zirveye yerleşen yıldız futbolcu, son olarak Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Kupada sarı-kırmızılıların yarı finale çıkmasında önemli katkıda bulunan 26 yaşındaki golcü oyuncu, ligde de şampiyonluk yolunda gol ve asistlerine devam etmeyi amaçlıyor. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

CİMBOM HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar arttırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla elemesini bilen Galatasaray, ligde de zirve yarışını kazanmayı hedefliyor. 71 puanla 1. sırada yer alan Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, son olarak Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından tekrar 3 puan almanın yollarını arıyor.

KARADENİZ EKİBİ SON 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri olmayı başaran Samsunspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına engel olamıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son 3 maçını ise kazanamadı. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Samsunspor, Galatasaray maçını fırsata çevirmeyi amaçlıyor. 51 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, kritik maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

REEDER SAMSUNSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 64. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 42 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi.

Aslan'ın 136 golüne, Samsun ekibi 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanırken, Samsunspor ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Daha sonra iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Galatasaray kazanmayı başardı.

ASLAN DIŞ SAHADA ZİRVEDE

Bu sezon özellikle deplasmanlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, sadece Beşiktaş'a boyun eğdi. Hatay ve Kasımpaşa ile de berabere kalan sarı-kırmızılılar 14 maçta aldığı 11 galibiyet ve topladığı 35 puanla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.

DÖRT İSİM SINIRDA

Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai kırmızı-beyazlılar ile oynanan maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek.

REEDER SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlendi.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapıyor.

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