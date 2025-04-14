TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu yıl da liderlik koltuğunu bırakmayan Galatasaray'da, kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınına verdiği röportajda Nijeryalı golcünün durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2025- 11:37