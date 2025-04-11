Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz."

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YARIŞI?

"Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak."

TRANSFER VE GELECEĞİ

"Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak."