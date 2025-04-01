İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya flaş cevap!

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt verdi.

Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Acun Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı açıklamalara cevap verdi ve "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım." dedi.

"KİRLİ OYUN SAHNESİ..."

Sert ifadeler kullanan İbrahim Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda yarattıkları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir. Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk yaratmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur."

HATİPOĞLU'DAN ILICALI'YA SORULAR...

Acun Ilıcalı'ya yanıtlaması için bazı sorular yönelten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak 'hissiyatımsı' bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden, bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip-vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden, bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme 'muhtemelen Galatasaraylı' demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray'la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı'dan, Fenerbahçe'ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum."

İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin 'sadece' sahada kalmasını diliyoruz."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi.

Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor.

Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim."