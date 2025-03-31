Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi Kadıköy karnesi dikkat çekti! İşte o flaş istatistik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da derbi öncesi Kadıköy karnesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı galibiyetlerde üstünlüğü var.

İki takım arasında Ülker Stadyumu'nda yapılan son 5 maçta Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı.

1 mücadele de berabere tamamlandı. Cimbom, söz konusu maçların 3'ünde de kalesini gole kapadı.

Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 3 derbide de yenilmedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 5 derbi ve sonuçları şu şekilde:

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1