Galatasaray'da ayrıca ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu, 6 golü olan Yunus Akgün, 4 gollü Dries Mertens, çıktığı 4 müsabakada 2 kez fileleri havalandıran Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un gol yollarındaki kozları olacak. Savunma katkısının yanı sıra hücumda da etkili olan Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın da birer golü bulunuyor.