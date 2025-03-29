Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, ara transferde Fenerbahçe'nin ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2025- 09:02