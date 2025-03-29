Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, ara transferde Fenerbahçe'nin ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray adım adım 5. yıldıza doğru gidiyor. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sarı lacivertliler ile karşılaşacak. Aslan bir yandan sezon sonu için hedefine kilitlenirken, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalar hız kazanmış durumda.
TORREIRA'YA İZİN YOK
Transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, kendi oyuncuları için gelen teklifleri de masaya yatırdı. Arjantin kulübü Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 29 yaşındaki yıldızın ayrılmasına izin vermiyor.
OKAN BURUK SATILMASINI İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı oyuncusunun kesinlikle satılmasını istemiyor. Lucas Torreira'nın Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor
GELMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPMALI
TyC Sports'a konuşan Boca Juniors'ın eski futbolcularından Sergio Martinez, Lucas Torreira'nın Arjantin kulübü Boca'ya transfer olmak istediğini ifade etti. Martinez açıklamasında, "Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors'ın radarında. Ancak Boca'ya gelmek için fedakârlık yapmak zorunda. Avrupa'da çok yüksek bir maaş kazanıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli. İki taraf orta yolu bulunca, transfer hızlıca bitebilir" ifadelerini kullandı.
YUNUS AKGÜN PANİĞİ
Bu sezon etkileyici bir performans sergileyen ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yunus Akgün, mevcut kontratındaki 11 milyon euroluk çıkış maddesi nedeniyle yaz aylarında takımdan ayrılabilir. Galatasaray Yönetimi, oyuncunun gerçek değerinin 20 milyon euronun üzerinde olduğunu düşündüğünden, bu şartlarla bir transferin kulüp için zarar anlamına geleceğini hesaplıyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi Yunus Akgün'ü de zamlı bir kontratla takımda tutmayı hedefliyor. Ancak genç yıldızın henüz yeni anlaşmaya yanaşmaması, yönetimi zor durumda bırakıyor. Önümüzdeki günlerde Yunus'un menajeriyle bir kez daha masaya oturulması planlanıyor.
SAKATLIK ENDİŞESİ DE VAR
Bu sezon ligde 6 gol, 8 asist üreten ve Avrupa'da 5 kez ağları sarsan Yunus Akgün, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Sezon sonunda dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Yönetim, hem oyuncunun sağlık durumunu hem de kontrat sürecini yakından takip ediyor.
OSIMHEN GELİŞMESİ
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor. Bu sezon Galatasaray'da 30 resmi maça çıkıp 26 gol atan ve 5 asist yapan Osimhen'i özellikle İtalya'dan Juventus istiyor.
JUVE İNADINDAN VAZGEÇMEDİ
Bonservisi Napoli'de olan Nijeryalı yıldız için resmi temaslara başlayan Juve'ye olumlu yanıt gelmedi. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in Serie A'da başka bir takımda oynamasını istemediklerini vurguladı. Ancak Juventus'un inadından vazgeçmediği ve sezon sonunda oyuncu tarafıyla temasa geçeceği aktarıldı.
NİJERYA'DA 1 NUMARA
Victor Osimhen; Nijerya Milli Takımı'nda da adından söz ettiriyor. Ruanda'yı deplasmanda 2-0 yendikleri 2026 Dünya Kupası elemeleri maçında iki gol atan Osimhen, hem Nijerya taraftarları hem de ev sahibi Ruanda tribünlerinde büyük ilgi topladı. Ruanda Milli Takımı futbolcuları da dünyaca ünlü forvetle yakından ilgilendi. Nijerya basınında da Victor Osimhen'in performansı alkış alıyor.
PAVLOVIC'TE İMZA YAKIN!
Stoper hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin uzun süre istediği ancak başarılı olamadığı Strahinja Pavlovic için yeniden harekete geçti. İtalya'da zaman zaman oynayan bazen de kulübede bekleyen 23 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
ÇİFT HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ
Savunmaya yapılacak takviyenin ardından Pavlovic'in ayrılığına izin vermesi beklenen Milan, oyuncu için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor. Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. İtalyanların da bu teklife sıcak yaklaşması bekleniyor.