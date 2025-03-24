TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray o isimle yollarını ayırıyor! Yeni adresi yine Süper Lig olacak

Galatasaray, hem Trendyol Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, takımda bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan futbolculardan o isme Trendyol Süper Lig'den o takımın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2025- 11:05