Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya! Arjantin basını duyurdu

Mevcut sezonda hem Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı mücadelesinde olan hem de Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirine rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez da transferde karşı karşıya geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, sezon sonunda kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan o yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2025- 12:26