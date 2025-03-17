Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan taraftarlara şampiyonluk hediyesi! Cimbom'dan yeni sezon bombası

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan taraftarlara şampiyonluk hediyesi! Cimbom'dan yeni sezon bombası Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna giden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesine yine dünya yıldızlarını alan sarı kırmızılıların, çok konuşulacak bir ismin peşinde olduğu öğrenildi. Yönetimin dünyaca ünlü o futbolcuyu kadrosuna katarak taraftarlara şampiyonluk hediyesi vereceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2025- 14:58









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Gelecek sezona da iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen G.Saray, işi şimdiden sıkı tutuyor.

Sezon başında ve ara dönemde de transfer gündemine gelen ancak sonuç alınamayan Joao Felix, yaz ayında gündemin en önemli maddelerinden birisi haline gelecek.