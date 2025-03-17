TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan taraftarlara şampiyonluk hediyesi! Cimbom'dan yeni sezon bombası
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna giden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Listesine yine dünya yıldızlarını alan sarı kırmızılıların, çok konuşulacak bir ismin peşinde olduğu öğrenildi. Yönetimin dünyaca ünlü o futbolcuyu kadrosuna katarak taraftarlara şampiyonluk hediyesi vereceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2025- 14:58