İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürü! Süper Lig'de son 10 hafta

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı. Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Fenerbahçe ise kritik bir kayıp yaşadı ve evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Peki şampiyonluk yarışındaki iki takımın son 10 haftadaki fikstürü nasıl? İşte kalan maçlar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2025- 15:14