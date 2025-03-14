Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız."

"Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Saha dışında da kardeşiz."