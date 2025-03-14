Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçek Galatasaray bu, bir süre buna ara vermiştik. Artık tüm maçları böyle oynamak istiyoruz. Taraftarımız bize inanılmaz destek verdi. Milli aradan önce böyle bir skor almak bizim motive etti. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz milli aradan sonra."

"Osimhen, bizim için çok önemli bir oyuncu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Enerjisi çok yüksek. Çok büyük bir golcü. İnşallah böyle devam ederiz."