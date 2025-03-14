Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Alanyaspor ve bu maçta çok konuşmalar oldu aramızda, hocamız bizimle konuştu. Başlayanlar, devam edenler, herkes büyük başarılara imza atmak isteyen oyuncular. Motivasyonumuz en üst seviyede."

"Derbiler en güzelleridir. Futbolun şov olduğu, gösteri olduğu maçlardır. Oyuncular kendilerini göstermek isterler. Önümüzde iki derbi var. Bunlar çok önemli. İkisinde de iddialı olmamız gerekiyor. Kazanılacak bir kupa varsa, Galatasaray kupa için her şeyini verecektir."