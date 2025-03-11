Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Onvo Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını 12 Mart Çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.