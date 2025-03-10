Yasin Kol şu ana kadar iki ligde sahada en çok maç yöneten hakem. İlginç olan ise ülkemizde kullanılmaya başladığından bu yana hiç VAR görevi yok. Sadece TFF 1.Lig de birkaç maçta AVAR görevi yapmış. En son 15 Aralık 2024'ten bu yana bırakın görev yapmayı, VAR odasının yanından bile geçmemiş...