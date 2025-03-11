GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş sinyali verildi

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da oynanan futbola tepkiler sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızlılarda bu gelişmelerin yanı sıra ara transfer döneminde yapılan takviyelere de taraftarın tepkisi sürüyor. Galatasaray şimdi ise sezon sonu için öyle bir ismi gündemine aldı ki taraftarın gönlünü bu isimle alacak gibi duruyor. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2025- 09:22