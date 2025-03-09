Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Ligde namağlup yoluna devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Sarı kırmızılılar, bu kez zorlu Alanya deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Son iki lig maçında berabere kalan sarı kırmızılılar, bu kez hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Fatih, Coelho, Makouta, Vilhena, Yusuf, Sporar, Cordova

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'ndaki Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

VICTOR OSIMHEN'İN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralalan ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon 20 lig maçında süre aldı. 16 golle takımına kritik puanlar kazandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Alanspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa deplasmanında berabere kalarak yara alan Cimbom, Akdeniz deplasmanında ise 3 puan alarak yaralarını sarmak istiyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi başaran sarı kırmızılılar, 65 puanla birinci sırada yer alıyor.

CİMBOM 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

DEPLASMAN PERFORMANSINDA ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜK

Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman maçını kaybetmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 21 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı. Alanyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefleyen Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

OKAN BURUK DALYA DEDİ

Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde 100. lig maçına çıktı. Buruk, aynı zamanda Cimbom ile 3 sezonda Süper Lig'de 81, Avrupa'da 10, Türkiye Kupası'nda 7 ve Süper Kupa'da 1 olmak üzere 99 galibiyet gördü ve 100. galibiyetine bir adım uzaklıkta duruyor.

CİMBOM'DAN ÜSTÜNLÜK

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray 24. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 15 maçta sarı kırmızılılar üstünlük sağlarken, 5 mücadeleyi de turuncu-yeşilliler kazandı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlendi.

MHK, mücadelenin VAR odasında Hollandalı Pol van Boekel'in görev yapacağını duyurdu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral yer aldı.

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