Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Böylelikle Cimbom ligde 2 maç aradan sonra galip geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Cimbom'un galibiyet golleri 51. dakikada Fidan Aliti (KK) ve 62. dakikada Victor Osimhen'den geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını ise 23. dakikada Tonny Vilhena kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray ligde 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada galip gelerek rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Corendon Alanyaspor ise 31 puanda kaldı ve 13'üncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Corendon Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.