Galatasaray'da iç transferde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Öte yandan milli futbolcunun kazanacağı yıllık ücretin zamlı hali de belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yerli yıldızlarının sözleşmelerini uzatmaya devam ediyor. Takvim'de yer alan habere göre Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini uzatan Cimbom, Barış Alper Yılmaz ile de anlaşma sağladı. Milli oyuncunun, yeni sözleşme imzalayan oyuncular gibi yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Galatasaray'da yeni kontrat konusunda Yunus Akgün'le de sorun olmadığı ve kısa süre içerisinde zamlı yeni sözleşme yapılacağı belirtildi.