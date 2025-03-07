Galatasaray forması giyen Alvaro Morata için Türkiye itirafı geldi. İspanyol futbolcunun eşi Alice Campello, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan durumun insanların çok sıcakkanlı olması olduğunu kaydetti.

"GÜZEL BİR DÖNEMDEYİM"

Campello, "Çok güzel bir dönemdeyim. Hayatımda istediğim her şeyi yavaş yavaş elde ediyorum. Bence her aşama güzel ve özel bir şey barındırıyor. 30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım." dedi.

"EVİMDE HİSSEDİYORUM"

İspanya'da konuşan Campello, yaşamak istediği ülkeyle ilgili gelen sorunun ardından, "Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum." diye konuştu. (Alice Campello'nun kendisi İtalyan)

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi ve İstanbul'daki hayatla ilgili konuşan Campello, "Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım." dedi.