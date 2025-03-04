Haberler Galatasaray Haberleri GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen atağı! Takas teklifi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Manchester United'dan Victor Osimhen atağı! Takas teklifi... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da takımı adına 2 gol kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgilli her geçen gün transfer söylentileri ortaya atılmaya devam ediyor. Yılıdız oyuncu için İngiliz ekibi Mancester United'ın ısrarını sürdüğü belirtilirken Kırmızı Şeytanlar'ın Napoli'ye takas teklifinde bulunacağı aktarıldı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2025- 06:40









ABONE OL

Galatasaray'ın Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz devi Manchester United'ın, herkesi şaşırtacak bir takas formülüyle Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.