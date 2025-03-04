Son 6 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve Kasımpaşa beraberliği sonrası Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da sıkıntı hakim. Özellikle son 1 ay içinde aldığı skorlar kadar oynadığı futbolla da büyük eleştiri alan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Okan Buruk tepkilerin hedefindeki isim konumunda.

"ARKANDAYIZ HOCAM!"

Takvim'in haberine göre, son dönemde kulüpte ağırlıklı olarak mali konularla ilgilenen ve futbol yönetimini profesyonellere teslim eden Başkan Dursun Özbek, Kasımpaşa beraberliği sonrası olaya el koyma kararı aldı. Maçın ardından Okan Buruk'la 1 saatlik bir görüşme yapan ve tecrübeli hocaya "Yanındayız" mesajını veren Özbek bu hafta Kemerburgaz'da eksta mesai yapacak. Başkan Özbek'in dünkü idman öncesinde de fubolcularla bir araya geldiği ve "Puan kayıpları olabilir. Ama size güvenimiz sonsuz. Mayıslar bizim olacak. Yine şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştuğu belirlendi.

MOTİSVASYON HAMLELERİ

Yönetimin şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip Alanyaspor maçına kadar takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak hamleler yapmaya devam edeceği ve özellikle camiaya "Buruk'un arkasındayız" mesajının verileceği öğrenildi.