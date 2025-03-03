Yahu seni geldiği günden beri ayakta tutan Lemina hiç çıkarılır mı? Galatasaray'ın kenar bekleri Eren Elmalı ve Frankowski de dün döküldü. Kasımpaşa kanatları o kadar çok iyi kullandı ki... Bu arada Barış Alper'in takıma bir katkısı da yok.