Spor yazarlarından Kasımpaşa-Galatasaray maçı değerlendirmeleri!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadele 3-3 eşitlik ile bitti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi...| Son dakika Galatasaray haberleri.
Galatasaray kazanan takım olma hüviyetinden, hızla uzaklaşıyor. Sadece pozisyon üretmek için Osimhen'e uzun top atarak bir maçı götüremezsiniz. Arada sırada duran topla da gol buluyorsunuz… Okan hoca maalesef tükenmişlik sendromu içinde çırpınıp duruyor.
Oyun geliştirme adına B planı da C planı da yok. Kendine olan güvenini yitirmiş. Galatasaray ilk yarıyı kötü oynasa da iki tane net gol kaçırsa da 1-0 önde kapattı.
Kasımpaşa'nın ataklarında da kaleci Muslera yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Yani G.Saray'ın ilk 45'te atanı da tutanı da görevlerini yaptı.
4 Ocak 2021'den itibaren içerde-dışarda F.Bahçe'ye karşı oynadığı 12 maçı da kazanamayan Kasımpaşa yıllardır, G.Saray'a özel olarak bileniyor futbolcular müthiş motive oluyor, özellikle Hajradinovic her G.Saray maçında sahne alıyor. Okan hoca Kasımpaşa'nın bu özelliğini bilmesine rağmen oyuncularını maça maalesef kafa olarak yeterli hazırlayamamış.
Okan hocanın kafası o kadar dalgın ki G.Saray 2-1 geriye düşüyor, iki dakikada art arda goller atıp öne geçiyor, takım öne geçip iyi oynuyor Kasımpaşa sinmiş, savunmadan çıkamıyor birden bire şapkadan tavşan çıkarır gibi Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıp takımın dengesini bozuyor. Sakatlık yok, beni çıkar diyen yok!
Oyunun sonuna da şaka gibi bal yapmayan Yusuf Demir'i alıyorsun! Bir pozisyonda Ahmed'e pas vermesi gerekirken golü ben atayım kral olayım diyerek şut çekiyor. Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor.
Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdürrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan hocaya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli. Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan hocanın yalnızlığı ancak bu ikili ile giderilir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BU KÖTÜ OYUN ŞAMPİYONLUK KAYBETTİRİR!
Futbolda bir klişe vardı; 'Atanın ile tutanın iyiyse maçı kazanırsın!' dün böyle olmadı işte. Nedenine gelirsek; Galatasaray'ın savunması tam bir faciaydı! Okan hoca, 3'lü sistemle oynasa da 4'lüye dönse de Galatasaray savunması adeta evlere şenlik!
Uzun süredir Galatasaray kötü savunma yapıyor. Her rakibine tonla pozisyon veriyor. O zaman adama sorarlar; "Nelsson'u neden gönderdin?" diye... Dün Galatasaray'ın atanı (Osimhen) 2 gol atıyor. Muslera, 5-6 net kurtarış yapıyor. Ama maçı kazanamıyor. Çünkü Galatasaray savunması Davinson dışında dökülüyor.
Bu maçta kaybedilen 2 puan Okan Buruk'a yazar. Lemina ve Eren'i çıkarıp, Kaan Ayhan ile Cuesta'yı oyuna alıyorsun. Cuesta acemice penaltı yaptırıyor. Kaan Ayhan'ın da takıma katkısı olmuyor. Cuesta yerine Berkan girse daha iyi olmaz mıydı?
Yahu seni geldiği günden beri ayakta tutan Lemina hiç çıkarılır mı? Galatasaray'ın kenar bekleri Eren Elmalı ve Frankowski de dün döküldü. Kasımpaşa kanatları o kadar çok iyi kullandı ki... Bu arada Barış Alper'in takıma bir katkısı da yok.
Özellikle maçın ikinci yarısını adeta tek kale oynayan bir Kasımpaşa vardı sahada. Bu kadar formsuz oyuncuların bulunduğu bir takım nasıl maç kazanacak? Bir de üstüne son iki sezonda takımın lideri Mertens küstürüldü, oynatılmıyor. Dün bakıyorum maç Mertens'i çağırıyor. Mertens 90'da oyuna dahil oluyor...
Osimhen'in olağanüstü mücadelesine yazık etti takım arkadaşları. Osimhen sahada savaşıyor, diğer oyuncular seyrediyor. Galatasaray son haftalarda savaşmıyor, az koşuyor! Lig bitti havasında oynuyor çoğu Galatasaraylı oyuncu.
Oysa geriden gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe var! Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor.
İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!