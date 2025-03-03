Galatasaray'da Carlos Cuesta isyanı!

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Cuesta, girdiği ilk pozisyonda Kasımpaşalı Can Keleş’i düşürerek 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve takımını galibiyetten etti. Taraftarlar, “Tarihin en kötü transferi” ve “Külliyen zarar” diyerek sitemde bulundu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2025- 06:40