Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, PFDK tarafından verilen cezadan ötürü Okan Buruk'un tribünden takip ettiği mücadelede Kasımpaşa ile yenişemedi.

Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ŞÜPHE UYANDIRAN BİR DURUM"

Maçın ikinci dakikasında Yasin sarı kart gördü. Sonrasında da garanti başka bir sarı kartla oyundan atılmalıydı. Bu bizim adımıza hakem için şüphe uyandıran bir durum.

"HATAY MAÇINDA DA AYNI HAKEM..."

Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem.

"KARALAR BAĞLAMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil.

"BU SAHANIN KONSANTRASYONU ZOR!"

Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde.