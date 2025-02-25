GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den ters köşe Vincic sözleri! Okan Buruk isyan etmişti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Slavko Vincic ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise hakem Vincic hakkında ters köşe bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 25.02.2025- 09:18