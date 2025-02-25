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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den ters köşe Vincic sözleri! Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından hakem Slavko Vincic ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise hakem Vincic hakkında ters köşe bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 09:18









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Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, "Bizim için normal bir maçtı. Kazanmak istiyorduk ama berabere kaldık" dedi.