Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'e ödenen ücret ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Öte yandan maçın ardından hakem Slavko Vincic ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sloven hakemin derbi için kazandığı ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 09:26