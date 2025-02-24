Galatasaray'da Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE LEMİNA'NIN SÖZLERİ:

Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Oyun kurulumunda acele etmememiz gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız.

Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için oynayabildiğim için çok mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım. Hem onların hem de takımın benimle gurur duymasını istiyorum.

"TARİH YAZMAK İSTEDİK"

Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık.