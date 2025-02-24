Fenerbahçe'de Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız.

"BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK!"

Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik.