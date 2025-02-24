Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi maç öncesinde taraftarı selamladı.
İŞTE O ANLAR:
🦁 Mauro Icardi, derbi öncesi RAMS Park'ta!#GSvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/jrJqYXHMcg
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025
🟡🔴 Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisini birlikte takip ediyor! #GSvFB pic.twitter.com/fFgsJH5wR1
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 24, 2025